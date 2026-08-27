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Bosnalı Sırp savaş suçlusu Ratko Mladiç 84 yaşında öldü

Bosnalı Sırp savaş suçlusu Ratko Mladiç 84 yaşında öldü
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Bosnalı Sırp savaş suçlusu Ratko Mladiç, Lahey'deki BM hapishanesinde 84 yaşında hayatını kaybetti. Srebrenitsa soykırımı da dahil olmak üzere soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. 1992-95 Bosna savaşı sırasında 'Bosna Kasabı' olarak bilinen Mladiç, 2011'de yakalanmış ve 2021'de cezası temyizde onanmıştı.

Bosnalı Sırp savaş suçlusu Ratko Mladiç, Lahey'deki BM hapishanesinde 84 yaşında öldü. İk olarak Sırp medyası tarafından duyurulan ölüm haberi bir BM yetkilisi tarafından da doğrulandı.Mladiç, 2017 yılında, soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Eski Sırp general, 1992-95 arasındaki Bosna savaşındaki emirleri nedeniyle yargılandı.Srebrenitsa soykırımına "büyük ölçüde katkıda bulunduğu" gerekçesiyle ömür boyu hapis cezası çarptırmıştı.Mladiç, Bosna savaşı sonrası 16 yıl boyunca kaçak olarak yaşadı. 2011 yılında Sırbistan'ın kırsal kesiminde yakalanarak Hollanda'nın Lahey kentinde yargılandı."Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladiç'in cezası 2021'de temyizde onandı.

Lahey'deki Birleşmiş Milletler mahkemesi, hasta olan Ratko Mladiç'in sağlık nedeniyle tahliye talebini Mayıs ayında reddetti. Hakim, durumunun "ağır" olduğunu kabul etti ancak cezaevinde "kapsamlı ve şefkatli bir tedavi" gördüğüne hükmetti.Mladiç 2011'den beri BM gözaltı merkezinde tutuluyordu.Ratko Mladiç, 1990'larda Bosnalı Sırp güçlerine komuta ederek Bosnalı Hırvat ve Müslüman güçlere karşı savaştı.Savaş sırasında birlikleri Bosna-Hersek'te "etnik temizlik" operasyonları yürüttü.Saraybosna kuşatmasında 10.000'den fazla insanın ölümüne neden oldu.Srebrenitsa'da 8.000 erkek ve çocuğun katliamından "büyük ölçüde" sorumlu tutuldu.Yargılandığı davada 10 farklı suçlamayla mahkemeye çıkan Mladiç'e karşı savcılar, 1992'de Hırvatlara soykırım uyguladığı için de yargılanması gerektiğini savunmuştu.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

BBC
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'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç öldü

'Bosna kasabı' öldü

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