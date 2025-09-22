Şara'dan ABD'de alkış alacak hareket! Bakanına koltuk yerine sandalye verilince bakın ne yaptı?

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, New York'ta Suriye diasporasıyla bir araya geldiği etkinlikte Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'ye verilen sandalyeyi görünce, kendisinin oturduğu koltuğun kaldırılarak aynı sandalyeden verilmesini istedi.

Dünya liderleri ABD'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler zirvesi için New York'a adeta akın etti. Dünyanın her tarafından liderler, ikili temaslar kurarken önemli zirveler de gerçekleştiriyor.

ŞARA'DAN ALKIŞ ALACAK HAREKET

ABD'ye giden liderlerden biri de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş Şaraa, oldu. Şara, New York'ta Suriye diasporasıyla bir araya geldiği etkinlikte ise alkış alacak bir harekette bulundu.

Şara, Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'ye verilen sandalyeyi görünce, kendisinin oturduğu rahat koltuğun kaldırılarak aynı sandalyeden verilmesini istedi. Koltuk yerine sandalyenin gelmesiyle etkinlik kaldığı yerden devam etti.