Haberler

Şara'dan ABD'de alkış alacak hareket! Bakanına koltuk yerine sandalye verilince bakın ne yaptı?

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Şara'dan ABD'de alkış alacak hareket! Bakanına koltuk yerine sandalye verilince bakın ne yaptı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şara'dan ABD'de alkış alacak hareket! Bakanına koltuk yerine sandalye verilince bakın ne yaptı?
Haber Videosu

ABD bulunan Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, bir konferansta Dışişleri Bakanı Şeybani'ye sandalye verilmesi üzerine oturduğu koltuğu değiştirip kendisine de aynı sandalyeden istedi. Şara'nın isteği üzerine sandalyeler değişirken; o anlar kameralara yansıdı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, New York'ta Suriye diasporasıyla bir araya geldiği etkinlikte Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'ye verilen sandalyeyi görünce, kendisinin oturduğu koltuğun kaldırılarak aynı sandalyeden verilmesini istedi.

Dünya liderleri ABD'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler zirvesi için New York'a adeta akın etti. Dünyanın her tarafından liderler, ikili temaslar kurarken önemli zirveler de gerçekleştiriyor.

ŞARA'DAN ALKIŞ ALACAK HAREKET

ABD'ye giden liderlerden biri de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş Şaraa, oldu. Şara, New York'ta Suriye diasporasıyla bir araya geldiği etkinlikte ise alkış alacak bir harekette bulundu.

Şara, Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'ye verilen sandalyeyi görünce, kendisinin oturduğu rahat koltuğun kaldırılarak aynı sandalyeden verilmesini istedi. Koltuk yerine sandalyenin gelmesiyle etkinlik kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Rasim Ozan Kütahyalı evlendi, eski eşi Nagehan Alçı'dan sürpriz hamle

Nagehan Alçı'dan eski eşi ROK için sürpriz paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1.5 yıldır süren öksürüğünün nedeni kabak çekirdeğiymiş!

1.5 yıl boyunca öksürdü, nedeni herkesi şok etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.