Kuyumcuya giren hırsızlar saniyeler içinde 2 milyon dolarlık soygun yaptı
New York'ta 4 hırsız, girdikleri kuyumcudan saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldı. Hırsızlık anı anbean kameraya yansırken ABD polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.
ABD'nin New York kentinde hırsızlar, girdikleri kuyumcumdan 20 saniye içinde 2 milyon dolar değerindeki mücevherleri çalarak kayıplara karıştı.
TEZGAHLARI ÇEKİÇLE KIRDILAR
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda maskeli 4 hırsız, hızlı adımlarla kuyumcuya geldi. Aralarından biri kapıda durup etrafı kontrol ederken, diğerleri içeri girip çekiçle tezgahların camlarını kırdı.
2 MİLYON DOLARLIK MÜCEVHER ÇALDILAR
Hırsızlar içeri girdikten sonra 20 saniye içerisinde 2 milyon dolar değerindeki mücevherleri çantalara doldurarak kayıplara karıştı. Hırsızların peşine düşen New York polisi, olayla ilgili bilgisi olanların polise başvurmasını istedi.