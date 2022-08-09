Kuyumcuya giren hırsızlar saniyeler içinde 2 milyon dolarlık soygun yaptı New York'ta 4 hırsız, girdikleri kuyumcudan saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldı. Hırsızlık anı anbean kameraya yansırken ABD polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. ABD'nin New York kentinde hırsızlar, girdikleri kuyumcumdan 20 saniye içinde 2 milyon dolar değerindeki mücevherleri çalarak kayıplara karıştı. TEZGAHLARI ÇEKİÇLE KIRDILAR Güvenlik kamerasına yansıyan olayda maskeli 4 hırsız, hızlı adımlarla kuyumcuya geldi. Aralarından biri kapıda durup etrafı kontrol ederken, diğerleri içeri girip çekiçle tezgahların camlarını kırdı. 2 MİLYON DOLARLIK MÜCEVHER ÇALDILAR Hırsızlar içeri girdikten sonra 20 saniye içerisinde 2 milyon dolar değerindeki mücevherleri çantalara doldurarak kayıplara karıştı. Hırsızların peşine düşen New York polisi, olayla ilgili bilgisi olanların polise başvurmasını istedi. İhlas Haber Ajansı / Dünya Tam Gemi Şok Denemeleri New York Dünya Güncel Haberler

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