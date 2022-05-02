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Bakımevindeki yaşlıyı öldü sanıp ceset torbasına koydular

AA - Emre Aytekin - Dünya
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Bakımevindeki yaşlıyı öldü sanıp ceset torbasına koydular

Kovid-19 salgını nedeniyle karantina tedbirlerinin uygulandığı Şanghay'da yaşlı bakımevindeki hastanın öldü sanılarak ceset torbasına konulduğu ortaya çıktı. Kentte kapanma nedeniyle bakım hizmetlerinin sağlanmasında yaşanan sıkıntılar halkın tepkisini çekti.

Yerel basındaki haberlere göre, Çin'in Putuo ilçesindeki Şinçangcıng Yaşlı Bakım Hastanesi önünde hazmat tulumlu morg görevlileri, teslim aldıkları hastanın yaşadığını fark etti. Morg görevlileri, sedye ile hastane dışına taşınan torbayı açıp içine baktıklarında yaşam işaretleri görünce hastayı getiren görevliyi uyardı. Ölmediği anlaşılan hasta yeninden içeri taşındı.

HALK TEPKİ GÖSTERDİ

Olay, karantina tedbirlerinin altıncı haftasına girdiği kentteki vatandaşların tepkisine yol açtı. Putuo Yurttaşlık İşleri Bürosu, yaptığı açıklamada olayı doğrularken, ihmal sebebiyle soruşturma başlatıldığını, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını bildirdi. Açıklamada hastanın yeniden bakıma alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

KAPANMA NEDENİYLE CİDDİ SIKINTILAR YAŞANIYOR

Kentte kapanma nedeniyle bakım hizmetlerinin sağlanmasında yaşanan sıkıntılar yurttaşların tepkisini çekmişti. Daha önce Puşi ilçesindeki Donghay Yaşlı Bakım Hastanesi'nde çok sayıda hastanın, bakım personelinin karantinaya girmesi ve aile refakatçilerinin hastaneye kabul edilmemesi nedeniyle bakım eksikliğinden yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

AA / Emre Aytekin - Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti, Hastane, Şanghay, Ölü, Dünya, Haberler

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