San Francisco Körfezi'nde 6 Gri Balina Ölü Olarak Bulundu

San Francisco Körfezi'nde 6 Gri Balina Ölü Olarak Bulundu
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California Bilimler Akademisi, San Francisco Körfezi'nde bir hafta içinde 6 gri balinanın ölü bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, bölgedeki balina ölümlerinin nedenini araştırıyor.

SAN Francisco Körfezi bölgesinde bir hafta içinde 6 gri balina ölü olarak kıyıya vurdu.

California Bilimler Akademisi, 21 Mayıs'tan önceki güne kadar 6 gri balinanın San Francisco Körfezi'nin farklı yerlerinde ölü bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, bu yıl bölgede olağanüstü sayıda balina gözlendiğini ancak ölümlerin nedeninin henüz kesinleşmediği kaydetti.

Ayrıca, bu yıl San Francisco Körfezi bölgesinde 14 gri balina ve 1 minke balinasının öldüğü, bunlardan 3'ünün ölüm nedeninin ise tekne çarpması sonucu olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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