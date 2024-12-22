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Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara arasındaki görüşme bazı ilkleri de beraberinde getirdi. Şam'daki protokolde daha önce Suriye bayrağından başka bayrak bulunmazken bu zirvede Türk bayrağının bulunması iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin düzeyini gözler önüne serdi.

Suriye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkent Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş- Şara bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

İLKLERİN ZİRVESİ

Fidan ile Şara arasındaki görüşmede bazı ilklerin de yaşandığı gözlendi. Protokolde daha önce Suriye bayrağından başka bayrak bulunmazken bu zirvede Türk bayrağının bulunduğu görüldü.

Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı

TÜRK BAYRAĞI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ziyaretteki Türk bayrağı detayı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin düzeyini gözler önüne serdi. Öte yandan Şara'nın Fidan görüşmesi sırasında takım elbisenin içine kravat takması da dikkatlerden kaçmadı.

Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı

Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFahir Talip:

Şaka gib ülkeyiz. Resmiyette BM ile birlikte terör örgütü olarak gördüğümüz bir yapının lideri ile görüşmeyi fetih gibi sunuyoruz. Sizlere HTŞ’nin doğuşu olan Nusra’nın youtube’da eski videolarına bakmayı öneriyorum. İnsan vahşisi canavarlar ne ara diplomatik ilişki kurulacak yetkililer oldular izleyince daha da şaşıracaksınız. Karnı ağrıyanlara söylüyorum; Hayran olduklarınız övünçle ve gururla BOP eş başkanı olduklarını söylüyorlar. Ve BOP istail amerikan projesi olarak Türkiye dahil 27 ülkenin sınırlanının değişmesi demek. Buna öncülük edince bize sıra gelmeyecek mi zannediyoruz? İsrail 15 aydır 300 km2 Gazzeyi alamazken 15 gün içinde Suriye’de 900 km2 yer işgal etti ve bayrağını dikti. Olayı Türkiye lehine zannedenler bir de olaya böyle baksınlar bir zahmet.

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