Şam'da alkol satışı yasaklandı

Suriye'nin başkenti Şam'da, kamu ahlakını koruma gerekçesiyle alkol satışının yasaklandığı açıklandı. Yeni düzenlemeyle, sadece belirli Hristiyan mahallerinde sınırlı alkol satışı yapılabilecek.

Suriye'nin başkenti Şam'da üç Hristiyan mahallesi dışında alkol satışı yasaklandı.

Şam Belediyesi kararın "toplumdan gelen sayısız şikayet ve istek üzerine kamu ahlakını ihlal eden hareketlerin ortadan kaldırılması amacıyla" alındığını belirtti.

Fransız AFP ajansının haberine göre belediye "Şam genelindeki restoranlar ve gece kulüplerinde alkollü içkilerin satışının yasaklandığını" duyurdu.

Belediye, alkollü içeceklerin kapalı şişelerde satışının Bab Touma, Kassaa ve Bab Şarki semtlerinde, sadece ticari bina ruhsatıyla bu amaçla kurulan işletmelerde yapılabileceğini açıkladı.

Şam'ın bu semtleri yoğun Hristiyan nüfusa sahip ve gece hayatıyla tanınıyor.

Buna ek olarak, alkol satan işletmelerin cami, kilise, okul ve mezarlıklardan en az 75 metre, polis karakolları ve hükümet binalarından en az 20 metre uzakta olması kuralı getirildi.

Alkol satan işletmelerin yeni kurallara üç ay içinde uyması gerektiği de vurgulandı.

Beşar Esad iktidarının devrilmesiyle Aralık 2024'te iş başına gelen Suriye'deki yeni hükümet kamusal alandaki davranışlara yönelik resmi bir kısıtlamaya gitmedi.

Ancak bazı olaylar hükümetin muhafakazarlığı dayattığı kaygılarını artırdı.

Ocak ayında kamu çalışanı kadınlara makyaj yasağı konması tartışma yaratmıştı.

Geçen yıl da kamusal plajlarda kadınlara tesettür mayosu giyme zorunluluğu getirilmişti.

BBC
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

Netanyahu'dan yeni video: Onu da öldürdük, İran halkı ayaklansın
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt
ABD'de 'İran' istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem

Trump'a en yakın isimlerdendi! ABD'de ilk İran istifası geldi
Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Eski eşim annemle ilişki yaşıyordu

Yayına damga vuran itiraf: Eşimi annemle birlikte yakaladım
Anne refleksi! Ebru Gündeş kızını özel uçakla getirdi

Ebru Gündeş'ten kızını kurtarmak için kritik hamle
Katliam gecesinden yürek burkan görüntü

Katliam gecesinden yürek burkan görüntü
İş ilanındaki ifadeler büyük tepki çekti: Yöneticisiyle...

Bu nasıl rezil bir iş ilanıdır böyle: Yöneticisiyle...
Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Eski eşim annemle ilişki yaşıyordu

Yayına damga vuran itiraf: Eşimi annemle birlikte yakaladım
Fenerbahçe'den Dzeko'ya büyük ayıp

Dzeko'ya büyük ayıp!
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Savaş kaybettirecek 2 milyar dolarlık fiyasko! Trump fena enselendi