Saldırıya uğrayan geminin Türk mürettebatı ülkeye döndü

Saldırıya uğrayan geminin Türk mürettebatı ülkeye döndü
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Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ve Malta açıklarında insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan 'Conscience' gemisindeki 5 Türk mürettebat, Türkiye'ye döndü.

İnsani yardım için yola çıkan ve Malta açıklarında insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan 'Conscience' gemisindeki 5 Türk mürettebat, bu akşam Malta üzerinden Türkiye'ye döndü.

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıktıktan sonra Malta açıklarında insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' isimli gemide bulunan ve sağlık durumları iyi olan 5 Türk mürettebata ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

ÜLKEYE DÖNDÜLER

Mürettabat bu akşam Türk Havayolları'nın tarifeli uçağı ile Malta üzerinden Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'na saat 22.40 sıralarında iniş yapan uçakta bulunan gemi çalışanları, ülkelerine dönmenin sevincini yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
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