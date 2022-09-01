Saldırgan grup, genç çocuğu sokak ortasında yumruklayıp beysbol sopasıyla dövdü

New York'un Brooklyn şehrinde yaşanan olayda genç adama bir grup kişi sokak ortasında saldırdı. Saldırganlar, genç adama kaldırımda önce yumruk attı peşine beysbol sopasıyla dövdü. O anlar kameraya yansıdı.

New York'ta yaşanan olayda genç çocuk bir grup kişi tarafından saldırıya uğradı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde saldırgan grup genç adamı beysbol sopasıyla vahşice dövdü. Hırsını alamayan saldırganlar genç çocuğun yüzünü aparkatlarla yumrukladı.

"YÜZÜNDE CİDDİ YIRTILMA VAR"

Olayın üzerine çevredekiler polis ekiplerini aradı. Bölgeye polis ekibinin gelmesiyle genç çocuğu saldırıdan kurtardı. Polis saldırıya uğrayan genç çocuk için şu sözleri söyledi: "Genç çocuğun yüzünün sağ tarafında ciddi bir yırtılma ve şişlik yaşadığını ve ciddi durumda hastaneye kaldırıldığını söyledi.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Saldırganlar genç çocuğu vahşice dövüp serbest bırakıldı. Ancak bu duruma çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, saldırıya uğrayan genç çocuğu öldüresiye döven saldırganlar için yine aynısını yapar dedi.