Sakız Adası'nda Orman Yangını: Köyler Tahliye Edildi
Yunanistan'ın Sakız Adası'nda çıkan orman yangını nedeniyle güvenlik gerekçesiyle çok sayıda köy tahliye edilirken, 200 itfaiye görevlisi ve 6 hava aracı yangına müdahale ediyor.
YUNANİSTAN'ın Sakız Adası'nda orman yangını nedeniyle çok sayıda köy tahliye edildi.
Yunanistan'ın Sakız Adası'nda cumartesi günü başlayan orman yangınının şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldığı bildirildi. Bölgede çok sayıda köy güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Yetkililer, yaklaşık 200 itfaiye görevlisi ile 6 hava aracının alevlere müdahale ettiğini belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya