Sakız Adası'nda Orman Yangını: Köyler Tahliye Edildi

YUNANİSTAN'ın Sakız Adası'nda orman yangını nedeniyle çok sayıda köy tahliye edildi.

Yunanistan'ın Sakız Adası'nda cumartesi günü başlayan orman yangınının şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldığı bildirildi. Bölgede çok sayıda köy güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Yetkililer, yaklaşık 200 itfaiye görevlisi ile 6 hava aracının alevlere müdahale ettiğini belirtti.