Şah destekçisi fenomenler, Hamaney'in ölümünü dans ederek kutladı

Şah destekçisi fenomenler, Hamaney'in ölümünü dans ederek kutladı
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ikinci gününde sürerken Tahran, Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğünü doğruladı ve yerine geçici olarak Ayetullah Ali Rıza Arifi'nin atandığını açıkladı. Gelişmelerin ardından sürgündeki Rıza Pehlevi için iktidar hesapları gündeme gelirken, bazı destekçilerinin Hamaney'in ölümünü kutlaması dikkat çekti.

Bölgedeki gelişmeler takip edilirken 1979'daki İslam Devrimi'yle tahtından olan İran'ın son şahının oğlu Rıza Pehlevi, ülkede yeniden başa geçmenin hesaplarını yapıyor. Sürgündeki Rıza Pehlevi'yi destekleyen fenomenler ise ülkede bir kesimi yasa boğan Hamaney'in öldürülmesini dans ederek kutladı.

