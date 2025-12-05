Sabrina Carpenter'ın şarkısı göçmenlik bürosu tarafından kullanılınca polemik çıktı

Pop yıldızı Sabrina Carpenter, ICE tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kendi şarkısı 'Juno'nun fon müziği olarak kullanıldığını görünce büyük bir öfkeye kapıldı. Videoda ICE görevlilerinin Carpenter'ın Juno şarkısı eşliğinde göçmenleri kovaladığı, kelepçelediği ve gözaltına aldığı anlar yer alıyor.

"BENİ GÜNDEMİNİZE ALET ETMEYİN"

Carpenter, görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaparak, "İnsanlık dışı gündeminize beni ya da müziğimi asla alet etmeyin" dedi. Ünlü şarkıcı, şarkısının devlet operasyonlarında kullanılmasına karşı olduğunu vurguladı ve söz konusu videonun kaldırılmasını istedi.

BEYAZ SARAY'DAN JET YANIT: ÖZÜR DİLEMEYECEĞİZ

Carpenter'ın çıkışının ardından Beyaz Saray cephesinden de hızlı ve sert bir yanıt geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sabrina Carpenter'a kısa ve öz bir mesaj: Ülkemizden tehlikeli suçluları, yasadışı katilleri, tecavüzcüleri ve pedofilleri sınır dışı ettiğimiz için özür dilemeyeceğiz."

Jackson, operasyonların suçla mücadele amacı taşıdığını vurgulayarak eleştirilerin "popülist tepkiler" olduğunu öne sürdü.