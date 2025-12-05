Haberler

Sabrina Carpenter'ın şarkısı göçmenlik bürosu tarafından kullanılınca polemik çıktı

Sabrina Carpenter'ın şarkısı göçmenlik bürosu tarafından kullanılınca polemik çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de pop müzik yıldızı Sabrina Carpenter ile Beyaz Saray arasında, göçmenlik bürosu (ICE) tarafından çekilen bir videoda Carpenter'ın 'Juno' isimli şarkısının kullanılması üzerine sert bir polemik çıktı. ICE görevlilerinin müzik eşliğinde kaçak göçmenleri kovalayıp gözaltına aldığı sahneler sosyal medyada yayılırken, Carpenter bunun üzerine "İnsanlık dışı gündeminize beni ya da müziğimi asla alet etmeyin" diyerek tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede büyüdü ve Beyaz Saray'dan yanıt gecikmedi.

  • Sabrina Carpenter'ın 'Juno' şarkısı, ICE tarafından göçmenleri kovalama, kelepçeleme ve gözaltına alma görüntülerinin olduğu bir videoda fon müziği olarak kullanıldı.
  • Sabrina Carpenter, ICE'nin videoyu kaldırmasını istedi ve müziğinin devlet operasyonlarında kullanılmasına karşı olduğunu belirtti.
  • Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson, ICE'nin tehlikeli suçluları sınır dışı ettiği için özür dilemeyeceklerini açıkladı.

Pop yıldızı Sabrina Carpenter, ICE tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kendi şarkısı 'Juno'nun fon müziği olarak kullanıldığını görünce büyük bir öfkeye kapıldı. Videoda ICE görevlilerinin Carpenter'ın Juno şarkısı eşliğinde göçmenleri kovaladığı, kelepçelediği ve gözaltına aldığı anlar yer alıyor.

"BENİ GÜNDEMİNİZE ALET ETMEYİN"

Carpenter, görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaparak, "İnsanlık dışı gündeminize beni ya da müziğimi asla alet etmeyin" dedi. Ünlü şarkıcı, şarkısının devlet operasyonlarında kullanılmasına karşı olduğunu vurguladı ve söz konusu videonun kaldırılmasını istedi.

BEYAZ SARAY'DAN JET YANIT: ÖZÜR DİLEMEYECEĞİZ

Carpenter'ın çıkışının ardından Beyaz Saray cephesinden de hızlı ve sert bir yanıt geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sabrina Carpenter'a kısa ve öz bir mesaj: Ülkemizden tehlikeli suçluları, yasadışı katilleri, tecavüzcüleri ve pedofilleri sınır dışı ettiğimiz için özür dilemeyeceğiz."

Jackson, operasyonların suçla mücadele amacı taşıdığını vurgulayarak eleştirilerin "popülist tepkiler" olduğunu öne sürdü.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
40 maddelik kanun teklifi Meclis'ten geçti! Emlak vergisinde üst sınır belirlendi

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren kanun teklifi, Meclis'ten geçti
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı

147 milyon liralık skandalda memurla ilgili karar verildi
ABD Venezuela'daki vatandaşlarına ülkeyi 'derhal' terk etmeleri çağrısında bulundu

Trump'tan "Vuracağım" dediği ülkedeki vatandaşlarına korkutan uyarı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'da Snapchat'e erişim engeli getirildi

Dünyanın en büyük uygulamalarından birini Rusya'da yasakladı
İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki skandal hırsızlığın ilk görüntüleri

İşte son yılların en büyük hırsızlığının ilk görüntüleri
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş

25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş
Sultanbeyli'de 25 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu

Genç kadın, evinde korkunç şekilde bulundu
Rusya'da Snapchat'e erişim engeli getirildi

Dünyanın en büyük uygulamalarından birini Rusya'da yasakladı
Kurbağaların rahatça çiftleşmesi için yapılan aşk tünelinde inşaat sona erdi

Uzmanları dinlediler, rahat çiftleşsinler diye tünel inşa ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Sinan Akçıl boşanmayı 1 yıl erteledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, boşanmayı 1 yıl erteledi
Emre Belözoğlu Süper Lig ekibine imzayı attı

Ünlü teknik direktörden boşalan koltuğa oturdu
İşte İmralı'daki görüşmenin detayları! Öcalan'dan 'özerklik' sorusuna dikkat çeken yanıt

Öcalan'dan "özerklik" sorusuna dikkat çeken yanıt
Serkan Çayoğlu, Kızıldeniz Film Festivali'nde Hollywood yıldızlarıyla buluştu

Ünlü oyuncu Cidde'de kırmızı halıda, dünya yıldızlarına taş çıkardı
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
Terör örgütünden Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu

Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.