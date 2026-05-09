Haberler

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü Kızıl Meydan'da Kutlandı

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü Kızıl Meydan'da Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın yenilgisinin 81'inci yıldönümünü, Kızıl Meydan'da güvenlik önlemleri altında bir askeri geçit töreniyle kutladı. Törende ağır askeri teçhizat yer almazken, Putin zafer mesajı verdi.

RUSYA'DA, eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 81'inci yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü, Kızıl Meydan'da düzenlenen askeri geçit töreniyle kutlandı.

Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları, güvenlik endişeleri nedeniyle bu yıl kısıtlı bir programla gerçekleştirildi. Moskova genelinde sıkı güvenlik önlemleri alınırken, tören sırasında kentte mobil internet erişimi kesildi. Güvenlik gerekçeleriyle bu yılki törende tanklar, füzeler veya ağır askeri teçhizatlar yer almadı. Geleneksel askeri araç geçişinin yerine, Rusya'nın yeni askeri teknolojilerini tanıtan bir video gösterimi yapıldı. Gökyüzünde ise önceki yıllardaki geniş çaplı hava gösterilerinin aksine, Su-25 saldırı uçaklarının yer aldığı sınırlı bir uçuş gerçekleştirildi. Öte yandan, insansız hava araçları (İHA) sistemlerinde görev yapan askerler ile Kuzey Kore askeri birlikleri ilk kez Kızıl Meydan'daki geçit töreninde yürüdü.

PUTİN: ZAFER HER ZAMAN BİZİM OLACAK

Törende konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyet halkının Nazizmin yenilgiye uğratılmasındaki belirleyici katkısına vurgu yaparak törene katılanları bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Ukrayna'daki askeri operasyonda yer alan birliklerin NATO tarafından desteklenen bir güce karşı savaştığını belirten Putin, Rusya'nın haklı bir dava yürüttüğünü savunarak, "Zafer her zaman bizimdi ve her zaman bizim olacak" dedi. Putin ayrıca Batı'yı ve NATO'yu İkinci Dünya Savaşı'nın gerçeklerini çarpıtmaya çalışmakla suçladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama

AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı

Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...

Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu

Daha 32 yaşındaydı! 5 aylık Çorumlu Rüveyda'nın sonu oldu

Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıtta dev indirim
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu

Gözünü kırpmadan defalarca tetiğe bastı
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...

Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
Denetim sırasında tespit edildi, zincir market şubesi mühürlendi

Denetim sırasında tespit edildi, şube mühürlendi
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar

15 yaşındaki kıza attığı rezil mesajlar ortaya çıktı