Rusya'yı sarsan suikast! Putin'e yakın isim öldürüldü

Rusya'nın ileri gelen füze bilimcilerinden Mikhail Shatsky, başkent Moskova'da bulunan bir parkta bir Ukraynalı suikastçı tarafından vurularak yaşamını yitirdi.

KH-59 SEYİR FÜZESİNİN YÜKSELTİLMESİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMÜŞTÜ

Mars Tasarım Bürosu'nda Baş Tasarımcı Yardımcısı görevini yürüten Shatsky, Rus askeri endüstrisi için yerleşik güdüm sistemleri geliştiren önemli bir uzmandı. Shatsky, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında kullanılan Kh-59 seyir füzesinin Kh-69 modeline yükseltilmesi için çalışmalarını sürdürmüştü.

PUTİN'E YAKIN BİR İSİMDİ

Shatsky'nin ölümü Putin'e yakın bir isim olması nedeniyle Kremlin'de büyük yankı uyandırdı. Rusya hükümetinden henüz resmi açıklama gelmezken, Ukrayna Savunma İstihbarat Dairesi (GUR), saldırıyı üstlendi.