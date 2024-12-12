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Rusya'yı sarsan suikast! Putin'e yakın isim öldürüldü

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Rusya'da tanınan füze bilimcisi Mikhail Shatsky, Moskova'da bir parkta Ukraynalı bir suikastçı tarafından vurularak hayatını kaybetti. Shatsky'nin ölümü, Putin'e yakın bir isim olduğu için Kremlin'de büyük yankı uyandırdı.

Rusya'nın ileri gelen füze bilimcilerinden Mikhail Shatsky, başkent Moskova'da bulunan bir parkta bir Ukraynalı suikastçı tarafından vurularak yaşamını yitirdi.

Rusya'yı sarsan suikast! Putin'e yakın isim öldürüldü

KH-59 SEYİR FÜZESİNİN YÜKSELTİLMESİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMÜŞTÜ

Mars Tasarım Bürosu'nda Baş Tasarımcı Yardımcısı görevini yürüten Shatsky, Rus askeri endüstrisi için yerleşik güdüm sistemleri geliştiren önemli bir uzmandı. Shatsky, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında kullanılan Kh-59 seyir füzesinin Kh-69 modeline yükseltilmesi için çalışmalarını sürdürmüştü.

Rusya'yı sarsan suikast! Putin'e yakın isim öldürüldü

PUTİN'E YAKIN BİR İSİMDİ

Shatsky'nin ölümü Putin'e yakın bir isim olması nedeniyle Kremlin'de büyük yankı uyandırdı. Rusya hükümetinden henüz resmi açıklama gelmezken, Ukrayna Savunma İstihbarat Dairesi (GUR), saldırıyı üstlendi.

Rusya'yı sarsan suikast! Putin'e yakın isim öldürüldü
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıShef :

Bu savaş biter bitmez, ülkeden ayrılacak ilk insan ZELENSKİY’dir. Ülkeyi felakete sürükleyen de kendisi.

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