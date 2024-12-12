Rusya'yı sarsan suikast! Putin'e yakın isim öldürüldü
Rusya'da tanınan füze bilimcisi Mikhail Shatsky, Moskova'da bir parkta Ukraynalı bir suikastçı tarafından vurularak hayatını kaybetti. Shatsky'nin ölümü, Putin'e yakın bir isim olduğu için Kremlin'de büyük yankı uyandırdı.
Rusya'nın ileri gelen füze bilimcilerinden Mikhail Shatsky, başkent Moskova'da bulunan bir parkta bir Ukraynalı suikastçı tarafından vurularak yaşamını yitirdi.
KH-59 SEYİR FÜZESİNİN YÜKSELTİLMESİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMÜŞTÜ
Mars Tasarım Bürosu'nda Baş Tasarımcı Yardımcısı görevini yürüten Shatsky, Rus askeri endüstrisi için yerleşik güdüm sistemleri geliştiren önemli bir uzmandı. Shatsky, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında kullanılan Kh-59 seyir füzesinin Kh-69 modeline yükseltilmesi için çalışmalarını sürdürmüştü.
PUTİN'E YAKIN BİR İSİMDİ
Shatsky'nin ölümü Putin'e yakın bir isim olması nedeniyle Kremlin'de büyük yankı uyandırdı. Rusya hükümetinden henüz resmi açıklama gelmezken, Ukrayna Savunma İstihbarat Dairesi (GUR), saldırıyı üstlendi.