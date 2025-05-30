Rusya ve Ukrayna Yeni Müzakere Turuna Hazırlanıyor

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2 Haziran'da Rus heyetinin İstanbul'da Ukrayna ile yeni bir müzakere turuna hazır olacağını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Rus heyetinin İstanbul'a doğru yola çıktığını ve 2 Haziran'da Ukrayna ile yeni bir müzakere turuna hazır olacağını söyledi. Peskov, Putin'in Ukrayna ile üst düzey görüşmelere hazır olduğunu, ancak öncelikle heyetlerin doğrudan müzakerelerde sonuç elde etmesi gerektiğini belirtti.