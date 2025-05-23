Rusya ve Ukrayna İkinci Tur Barış Görüşmelerini Yakında Gerçekleştirecek

Rusya ve Ukrayna İkinci Tur Barış Görüşmelerini Yakında Gerçekleştirecek
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile ikinci tur barış görüşmelerinin yakında başlayacağını duyurdu. Lavrov, Vatikan'ın görüşmelere ev sahipliği yapması fikrine mesafeli yaklaştı ve iki ülke arasındaki barış sürecinin ilerlediğini belirtti.

(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile ikinci tur barış görüşmelerinin yakında gerçekleştirileceğini belirtti. Vatikan'ın görüşmelere ev sahipliği yapabileceğine dair basında yer alan iddialara değinen Lavrov, bu fikre sıcak bakmadıklarını ifade etti.

Moskova'da düzenlenen Güney Rusya Konferansı'nda konuşan Lavrov, barışa dair bir mutabakat metni üzerinde çalışıldığını ve Rusya tarafında bu sürecin "ileri bir aşamaya" ulaştığını söyledi.

Vatikan'ın görüşmelere ev sahipliği yapabileceğine dair basında yer alan iddialara değinen Lavrov, bu fikre mesafeli yaklaştı. Lavrov "İki Ortodoks ülkenin, köklü sorunların çözümünü Katolik bir platformda tartışması pek uygun olmaz. Vatikan için de bu durum rahatsız edici olabilir" dedi.

Rusya ile Ukrayna, 16 Mayıs'ta İstanbul'da üç yılı aşkın bir sürenin ardından doğrudan barış görüşmelerine yeniden başlamıştı. Taraflar, biner savaş esirinin karşılıklı serbest bırakılması ve olası ateşkesin koşullarını belirleyecek bir belge taslağının hazırlanması konusunda anlaşmaya varmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise hafta başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı iki saatlik telefon görüşmesinin ardından, Vatikan'ın müzakerelere ev sahipliği yapmaya istekli olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: ANKA / Dünya
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