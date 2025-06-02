Rusya ve Ukrayna Heyetleri İkinci Kez İstanbul'da Görüşüyor

Rusya ve Ukrayna Heyetleri İkinci Kez İstanbul'da Görüşüyor
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Barış müzakereleri kapsamında Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da bulunuyor.

BARIŞ müzakereleri kapsamında ikinci kez İstanbul'da görüşecek olan Rusya ve Ukrayna heyetleri Çırağan Sarayı'na geldi.

Barış Müzakereleri kapsamında İstanbul'da ikinci kez görüşecek olan Rusya-Ukrayna heyetleri Çırağan Sarayı'na giriş yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmasını yapacağı görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılacağı öğrenildi. Toplantı öncesinde Saray çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, sabahın erken saatlerinde alana gelen yerli ve yabancı basın mensupları gelişmeleri takip ediyor.

Rusya Federasyonu heyetinde, Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskii, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Rusya Baş İstihbarat İdaresi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov yer alıyor. Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rustem Umerov, Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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