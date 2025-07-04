Rusya ve Ukrayna Arasında Yeni Esir Takası Gerçekleşti

Rusya ve Ukrayna Arasında Yeni Esir Takası Gerçekleşti
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna arasında 2 Haziran'da yapılan müzakerelerin ardından yeni bir esir takasının yapıldığını duyurdu. Takas kapsamında Rus askerleri, Kyiv rejiminin kontrolündeki topraklardan dönerken, Ukrayna askerleri de karşı tarafa teslim edildi.

RUSYA ve Ukrayna arasında yeni bir esir takasının gerçekleştiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna'nın 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan 2'nci tur müzakereler sırasında varılan anlaşmalar uyarınca bugün yeni bir esir takası gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, "2 Haziran'da İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmalarına uygun olarak, 4 Temmuz'da Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri döndü" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, bir grup Ukrayna askerinin de karşı tarafa teslim edildiğini belirtti. Şu anda Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğunu ve kendilerine gerekli psikolojik ile tıbbi yardımın sağlandığını kaydeden Savunma Bakanlığı, "Tüm Rus askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın sağlık kuruluşlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya götürülecek" bilgisini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından, "Takas devam etmeli ve bunu sağlayan herkese teşekkür ediyorum" paylaşımında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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