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Rusya ve Ukrayna Arasında Esir Takası Gerçekleşti

Rusya ve Ukrayna Arasında Esir Takası Gerçekleşti
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yapılan esir takası kapsamında 205 Rus ve 205 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını açıkladı. Takas, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ara buluculuğuyla gerçekleştirildi.

RUSYA ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 205 Rus ve 205 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ile gerçekleştirilen esir takası kapsamında 205 Rus askerinin geri getirildiği, Kiev'e de 205 kişinin teslim edildiği bildirildi. Açıklamada, esir takasının, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ara buluculuğuyla gerçekleştiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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