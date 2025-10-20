Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları Arasında Telefon Görüşmesi

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, telefonda görüştüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında telefon görüşmesi yapıldı. 16 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde varılan mutabakatın hayata geçirilmesi için atılabilecek somut adımlar konusunda yapıcı bir konuşma gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.