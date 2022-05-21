Rusya Ukrayna'yı bombalamaya devam ediyor! Sivillerin bulunduğu binayı böyle havaya uçurdular - Haberler

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaş, yaklaşık 3 aydır devam ediyor. Ukrayna'nın dört bir yanı yangın yerine dönerken, savaş nedeniyle binlerce insan öldü, milyonlarca insan ise göç etmek zorunda kaldı.

YERLE BİR OLDU

İki ülke arasında devam eden müzakerelerden henüz bir sonuç çıkmazken, Kharkiv bölgesinden gelen görüntüler yürekleri yaktı. Videoda sivillerin bulunduğu belirtilen Kültür Sarayı'na, Rus hava güçleri tarafından bombalı saldırı düzenleniyor. Oldukça büyük olduğu görülen bina, patlamanın etkisiyle yerle bir oluyor.

ÖLÜ YA DA YARALI SAYISI PAYLAŞILMADI

Servis edilen video büyük infial yaratırken, saldırı nedeniyle ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.