Rusya, Ukrayna'ya ait 43 İnsansız Hava Aracını Etkisiz Hale Getirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına düzenlediği İHA saldırısına karşılık olarak 43 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 43 insansız hava aracını çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği belirtildi. Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar 43 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bunlar Bryansk, Belgorod, Kursk, Rostov bölgeleri ile Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti, Kırım ve Karadeniz üzerinde düşürüldü" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
