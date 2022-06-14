Rusya - Ukrayna savaşı: Rusya'dan aralarında BBC çalışanlarının da yer aldığı bazı İngiliz medya mensuplarına ülkeye giriş yasağı

İngiltere'nin bazı Rus vatandaşlarına uyguladığı yaptırımlara karşı Rusya da İngiltere merkezli bazı gazeteci ve savunma mensuplarına ülkeye giriş yasağı getirdi.

Bir dönem Ukrayna'dan gelişmeleri bildiren BBC çalışanları Clive Myrie, Orla Guerin ve Nick Robinson ile BBC Genel Direktörü Tim Davie de 29 medya mensubunun yer aldığı listede bulunuyor.

İngiliz Times ve Guardian gazetesi ile Sky TV, Channel 4 ve ITV kanallarından gazeteciler de listede yer alıyor.

Rusya daha önce de İngiltere parlamentosundan yüzlerce milletvekiline yasak getirdiğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı listeyi genişletme çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Listeye dahil edilen İngiliz gazeteciler, Rusya ve Ukrayna ile Donbas'taki olaylar hakkında kasıtlı olarak yanlış ve tek taraflı bilgi yayma faaliyetlerine karışmışlardır" denildi.

Açıklamada "Önyargılı değerlendirmeleriyle İngiliz toplumunda Rus düşmanlığının körüklenmesine de katkıda bulunuyorlar" ifadesine yer verildi.

Orla Guerin, BBC için kaleme aldığı son yazısında Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Lısıçansk kentinden bildirmiş ve kentin dokusunun kasıtlı bir yakıp yıkma politikasıyla tahrip edildiğini aktarmıştı.

Clive Myrie, Rus birliklerinin savaşın ilk günlerinde başkenti ele geçirme çabaları ve Ukrayna'yı işgalini Kiev'den canlı olarak bildirdi.

Listede yer alan Sky News muhabiri Stuart Ramsay de aynı dönemde Kiev dışında haber yaparken yaralanmıştı.

Listedeki diğer yüksek profilli gazeteciler arasında Times editörü John Witherow, Telegraph'tan Chris Evans, Guardian'dan Katharine Viner ve Daily Mail'den Ted Verity de bulunuyor.

Guardian'dan muhabirler Shaun Walker ve Luke Harding ile BBC'den Nick Beake ve Paul Adams'ın yanı sıra TV sunucuları Sophy Ridge ve Cathy Newman, köşe yazarları Con Coughlin ve Gideon Rachman ile Rusya uzmanı akademisyen Mark Galeotti de listede yer alıyor.

Listede ayrıca İngiltere savunma kuvvetlerinden üst düzey yetkililer ile BAE Systems'in CEO'su Charles Woodburn'ün de bulunduğu bir dizi savunma şirketi üst düzey yöneticisinin de Rusya'ya girişi yasaklandı.