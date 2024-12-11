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Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rostov bölgesindeki askeri havaalanına Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi. Bakanlık, "Gerekli adımlar atılacak" açıklaması yaptı.

Ukrayna, geçtiğimiz Kasım ayında ABD yapımı füzelerle Rusya'ya saldırmış, iki ülke arasındaki gerilim tırmanmıştı. Rus lider Putin, saldırının ardından nükleer doktrinde değişikliğe giderek tüm dünyayı tedirgin etmişti. Ukrayna bugün bir kez daha harekete geçti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus topraklarında bulunan Rostov bölgesindeki askeri havaalanına Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle saldırı düzenlediğini ve bununla ilgili gerekli adımların atılacağını bildirdi.

RUS ASKERİ HAVAALINA SALDIRI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, bu sabah Rostov bölgesinde bulunan Taganrog kentindeki askeri havaalanına Batı üretimli yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucunda, saldırıda 6 adet ATACMS füzesinin kullanıldığı tespit edildi. Bunların 2'si Pantsir Hava Savunma Sistemince vuruldu, geriye kalanlar ise elektronik araçlarıyla engellendi." ifadelerine yer verildi.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

Vurulan füze parçalarının düşmesi sonucu askeri personelin yaralandığı, havaalanına ait 2 bina, 3 askeri otomobil ve otoparkta sivillere ait otomobillerin hasar gördüğü aktarılan açıklamada, "Batılı uzun menzilli silahla yapılan bu saldırı cevapsız kalmayacak. Bu konuda gerekli adımlar atılacak." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen ay Ukrayna'nın Rus toprağı Braynsk ve Kursk bölgesindeki unsurlara ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Kasım'da Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının Rus topraklarına yönelik kullanımına cevaben, Ukrayna'nın askeri unsurlarına 90 füze ve 100 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Ukrayna ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu! Tedirgin eden açıklama
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıDemir Acer:

palyonco zelenski bu gidis ile ukraynani bitirecek baskalarinin muhimati ile sinek file karsi savasmaya calisiyor, yazik oradaki masum insanlara

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Haber YorumlarıHüso Fıso:

Trumpf geldikten sonra.Rusya Zeliensky'i yok edebilir.Demedi demeyin.

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Haber YorumlarıVEFA:

Aslanım Zelenski sendeki cesaret ve omur ne Arapta var ne Acemde, ne de Şam'da... Atam yola çıktığında ona da inanmamışlardı!.. Yürü be kim tutar seni.

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Haber Yorumlarıiskender aybaroglu:

Putin tamamen yıkım yapmamak için sabırla bekliyor ama sonunda ukraynayı silecek haritadan az kaldı yani oynamayın olm şu adamla artık

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Haber Yorumlarıoturan:

Soytarı zelenski bir oyuncu ve verilen rolü oynuyor

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Haber YorumlarıYakup SGZ:

Siyonizm 4 ülkeye çöktü sen bi Ukrayna yı alamadın Putin yazıklar olsun

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Haber YorumlarıEmrah Güney:

Amerika Rusya savunmasını test ediyor ..Düşamanının kapasitesini ölçüyor ..Amerika dünyadaki fitnenin başıdır

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Yeter yaa. Gerekli adım adım..cikacaksa savaş çıksın artık bu nedir ya. Abd mesafe uzak diye istediği gibi oynuyor. Avrupa ülkeleri yakın ama. Tek başına kalacak sonunda Israil ole Amerika ama ış işten geçmiş olacak. Rusya sallayacak nükleerleri. Olay bitecek.

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