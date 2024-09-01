Üye Girişi
Haberler

Rusya, Ukrayna ordusuna ait kontrol noktalarını vurdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Dinyeper Nehri kıyılarında Ukrayna ordusuna ait kontrol noktaları ve mühimmat deposunun vurulduğunu duyurdu.

RUSYA Savunma Bakanlığı, Dinyeper Nehri kıyılarında Ukrayna ordusuna ait kontrol noktaları ve mühimmat deposunun vurulduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Drone operatörleri Dinyeper Nehri'nin sağ kıyısındaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (AFU) kontrol noktalarını ve bir mühimmat deposunu ortadan kaldırdı. İyi kurulmuş saldırı dronları gece gündüz AFU'nun sığınaklarını, insan gücünü, çeşitli askeri teçhizatını, gözlem noktalarını ve kontrol merkezlerini imha etmeye olanak sağlamaktadır. Ulyanovsk Hava İndirme Birlikleri birimine bağlı drone operatörleri art arda gerçekleştirdikleri saldırılarda bir uydu haberleşme sistemi vericisini, içinde personel bulunan iki AFU kontrol noktasını ve bir mühimmat deposunu imha etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna Dünya Rusya Dünya Güncel Haberler

Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış

Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış

 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti

47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti

 Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenler 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı
Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti

Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yengeç burcu yorumu! 2 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 1-2 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi 1-2 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 1-2 Eylül Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 1-2 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ödemiş, Buca, Karabağlar elektrik kesintisi 1-2 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi 1-2 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi 1-2 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Kağıthane, Esenyurt, Küçükçekmece elektrik kesintisi 1-2 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1-2 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title