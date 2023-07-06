Rusya, Ukrayna'nın Lviv kentine füze saldırısı düzenledi

Rusya, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda, bir apartman ağır, onlarca bina da ufak çaplı hasar gördü. Lviv Bölge Valisi Maksym Kozytskyi, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Lviv. Rus teröristlerin gece saldırısının sonuçları. Maalesef yaralılar ve ölüler var. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Düşmana kesinlikle bir cevap verilecektir. Somut bir cevap' dedi.