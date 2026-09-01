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Rusya: Kiev ve Odessa'daki askeri lojistik merkezleri vuruldu

Rusya: Kiev ve Odessa'daki askeri lojistik merkezleri vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde Batılı ülkelerin sağladığı askeri yüklerin depolandığı iki lojistik merkezi, Odessa bölgesinde ise Odessa Limanı'ndan askeri yük taşıyan bir lojistik merkezi ve Yujnıy Limanı'nda askeri teçhizat yüklü bir gemiyi insansız hava araçlarıyla vurduğunu açıkladı.

RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev ve Odessa bölgelerinde askeri amaçla kullanılan lojistik merkezlerini vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün Kiev bölgesinde Batılı ülkelerin sağladığı askeri yüklerin depolanması ve sevkiyatı için kullanılan iki lojistik merkezin vurulduğu belirtilerek, Odessa bölgesinde ise Odessa Limanı'ndan askeri yüklerin taşındığı bir lojistik merkezinin hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, Yujnıy Limanı'nda askeri teçhizatla yüklü geminin de vurulduğu aktarılarak, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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