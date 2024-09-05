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Rusya, Ukrayna'nın doğusunda saldırı düzenledi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Sumy bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedef alındığını duyurdu. İskender-M füzeleri kullanılarak roketatar sistemleri ve avcı uçakları imha edildi.

RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Sumy bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedef alındığını duyurdu. Saldırıda İskender-M füzelerinin kullanıldığı, roketatar sistemleri ve avcı uçaklarının imha edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rudnevka, Sumy bölgesi. Rus İskender-M füze sistemi, tespit edilen bir ABD yapımı M270 çok namlulu roketatar sistemini (MLRS), destek araçlarını ve avcı uçaklarını ortadan kaldırmıştır. Kontrol görüntüleri MLRS'nin patladığını ve imha edildiğini göstermiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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