Rusya: Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde Tsegalnoye ve Neçayevka yerleşim birimlerinin kontrolünü sağladıklarını duyurdu.

RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı. Açıklamada, Ukrayna'da 2 yerleşim biriminde kontrolün ele geçirildiği belirtilerek, "Harkiv bölgesinde Tsegalnoye, Dnipropetrovsk bölgesinde de Neçayevka yerleşim yerleri kurtarıldı" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com


