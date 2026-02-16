Haberler

Rusya: Şubat başından itibaren Ukrayna'da 12 yerleşim yerini ele geçirdik

Güncelleme:
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, şubat başından itibaren Ukrayna'da 12 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını açıkladı. Gerasimov, Rus güçlerinin cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini belirtti.

RUSYA Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, şubat başından itibaren Ukrayna'da 12 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov Merkez Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti. Ukrayna Savaşı'nda yer alan gruba bağlı birlikleri teftiş eden Gerasimov'u, grubun Komutanı Valeriy Solodçuk cephedeki durumla ilgili bilgilendirdi. Komutanlarıyla toplantı düzenleyen Gerasimov, Rus güçlerinin, cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini söyleyerek, "Müşterek Kuvvetler Grubu'na bağlı birlikler, sert kış koşullarına rağmen şubatın ilk haftasında 12 yerleşim yerini kurtardı. 200 kilometrekareden fazla alan kontrolümüze geçti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
