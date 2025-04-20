Rusya-Ukrayna Arasında Esir Takası: 261 Rus ve 277 Ukraynalı Asker Serbest Bırakıldı

RUSYA ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 261 Rus ve 277 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ara buluculuğuyla Ukrayna ile esir değişimi yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 246 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında 246 Ukraynalı asker verildi. Ayrıca, jest olarak 15 yaralı Rus askeri karşılığında Ukrayna'ya 31 asker teslim edildi" denildi.