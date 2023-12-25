Rusya, Noel gecesinde Ukrayna'nın Herson kentine saldırdı

Rusya, Noel gecesinde Ukrayna'nın Herson kentine saldırı düzenledi. Herson Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksandr Prokudin, 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Rusya, Noel gecesinde Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentini vurdu. Herson Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksandr Prokudin, son 24 saatte 71 saldırı düzenlendiğini, bunların 6'sının Shahed İHA'larıyla gerçekleştiğini belirtti. Prokudin saldırılar sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

ZELENSKİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıların tüm gece sürdüğünü belirterek, " Rusya'nın Herson'a yönelik saldırılarının sonuçlarının ortadan kaldırılması tüm gece sürdü. Teröristler kasıtlı olarak sivil altyapıyı ve sıradan sokakları hedef almaktadır. Bombardıman sonucu bir okul, bir kazan tesisi, hastaneler, şehir ısıtma şebekeleri ile özel ve çok katlı konut binaları hasar gördü. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu yaralılar var. Hepsine yardım ulaştırılıyor. Maalesef hayatını kaybedenler de var. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Gerekli tüm hizmetler ve kurtarma ekiplerimiz elektrik ve ısı tedarikini yeniden sağlamak için 24 saat çalışmaktadır" dedi.