Rusya'da petrol terminaline İHA saldırısı düzenlendi

RUSYA'nın St. Petersburg şehrindeki petrol terminaline insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi.

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, şehrin Kirovskiy bölgesindeki petrol terminaline insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini açıkladı. Beglov, saldırının hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğünü belirterek, "Saldırının neden olduğu 'teknik sorunlar' giderildi. Olayda yaralanan bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Hava savunma sistemleri tarafından 72 İHA'nın düşürüldüğünü kaydeden Beglov, bir İHA'nın Petergof Sarayı'na düştüğünü, can kaybı ve hasar yaşanmadığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı