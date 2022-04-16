Ukraynalı aile, Rusya'nın saldırılarından korunmak için bahçeye "Çocuklar var" yazdı - Haberler

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Ukraynalı aile, Rusya'nın saldırılarından korunmak için bahçeye "Çocuklar var" yazdı

İhlas Haber Ajansı - İsmail Coşkun - Dünya
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Rus işgali altında bulunan Ukrayna'da çaresizliğin yeni bir fotoğrafı daha çekildi. Gostomel bölgesinde bir aile, Rusya'nın hava saldırılarından korunmak için evlerinin bahçesine "Çocuklar var" yazdı.

24 Şubat'ta başlayan Rus işgali Ukrayna'nın birçok bölgesini yangın yerine çevirdi. Savaşta binlerce insan öldü, bir o kadarı da yaralandı. Rusların çekildiği noktalarda birçok sivilin cesedi bulundu. Dünya bu korkunç manzarayı uzaktan izlerken, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan ve Rusya'nın saldırılarından en çok etkilenen kentlerden biri olan Gostomel'de birçok ev kullanılamaz hale geldi.

BAHÇEYE "ÇOCUKLAR VAR" YAZDILAR

Savaşın ağır izlerini taşıyan kentte bir aile, Rusya'nın saldırılarına karşı evinin bahçesine mermer kullanarak "çocuklar var" yazdı. Ailenin savaşa karşı çaresizliğini gösteren yazı dron ile görüntülendi. Büyük bir sitenin içerisinde yer alan evin çevresindeki birçok yapının hasar aldığı görülürken, yazının bulunduğu evde hasar bulunmaması dikkat çekti.

Rusya'nın saldırılarında korunmak için bahçeye 'çocuklar var' yazdılar

Ukraynalı aile, Rusya'nın saldırılarından korunmak için bahçeye Çocuklar var yazdı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Coşkun - Dünya

Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Ne diyorsun?:

Şu 4 harf çocuklar var mı demek. Ne bereketli dil.

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