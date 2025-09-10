Rusya'nın Polonya Hava Sahası İhlali Üzerine Gelişmeler

(ANKARA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında Rusya ait 19 dronun Polonya hava sahasına girip Varşova tarafından vurulmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Polonya topraklarındaki hiçbir hedefin vurulması planlanmamıştır" denildi.

Açıklamada, "Polonya topraklarındaki hiçbir hedefin vurulması planlanmamıştır. Ukrayna'ya saldırıda kullanılan insansız hava araçlarının menzili 700 kilometreyi [435 mil] geçmemektedir. Bununla birlikte, konuyla ilgili Polonya Savunma Bakanlığı ile istişare yapmaya hazırız" ifadelerine yer verildi.

ABD: NATO müttefiklerinin yanındayız

ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker da Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin "NATO topraklarının her karışını savunacağını" belirtti. Whitaker, "Bu hava sahası ihlalleri karşısında NATO müttefiklerimizin yanındayız" dedi.

Polonya Savunma Bakanlığı ise Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sırasında "Polonya hava sahasının defalarca dronlar tarafından ihlal edildiğini ve bunun doğrudan tehdit oluşturduğunu" belirtti.

NATO: S orumsuzca bir davranış

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal etmesinin, "kasten yapılmış olsun ya da olmasın, sorumsuzca bir davranış" olduğunu kaydetti. Rutte, NATO müttefiklerinin Polonya ile tam bir dayanışma içinde olduğunu belirterek, kapsamlı değerlendirmenin sürdüğünü açıkladı. Rutte ayrıca, Rus dronlarının Polonya hava sahasında düşürülmesinde Hollanda, İtalya, Polonya ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu birçok NATO müttefikinin rol aldığını aktardı.

Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey de bugün yapılan görüşmelerin ardından, Britanya Silahlı Kuvvetleri'nden, NATO'nun Polonya üzerindeki hava savunmasını güçlendirmek için seçenekleri değerlendirmelerini istediğini söyledi. İtalya, Almanya, Fransa, Polonya ve Birleşik Krallık'tan oluşan E5 grubunun savunma bakanları, Polonya'nın hava sahasının ihlal edilmesinin ardından acil bir toplantı düzenledi.