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Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti
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Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında can kaybı 13'e, yaralı sayısı 86'ya çıktı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi ve Kiev Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamalarla bilgiler teyit edildi.

RUSYA'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının 86'ya yükseldiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nin (DSNS) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Kiev'e hava saldırısı düzenlediği kaydedildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e çıktığı, DSNS ekipleri tarafından 34 kişinin ise kurtarıldığı ifade edildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'deki saldırıda yaralanan kişi sayısının 86'ya yükseldiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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