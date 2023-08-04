Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk Limanı'nda Patlamalar Yaşandı

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk Limanı'nda gece saatlerinde patlamalar yaşandığı haberleri geliyor. Novorossiysk, Rusya'nın Karadeniz'deki en büyük ticari limanlarından. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda liman çevresinden patlama sesleri geliyor. Rusya Savunma Bakanlığı da bölgedeki donanmaya iki insansız deniz aracıyla yapılan Ukrayna saldırısının püskürtüldüğü belirtildi. Açıklamada deniz dronelarının tespit edildiği ve donanmanın dış limanını koruyan Rus gemilerince imha edildiği aktarıldı. Ayrıntılar geliyor...