Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Rusya'nın başkenti Moskova'da Korgeneral Vladimir Alekseev'e yönelik suikast girişiminde bulunuldu. Silahlı bir saldırganın hedefi olan Alekseev yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan saldırganın peşinde.

Rusya'nın askeri dış istihbarat teşkilatı GRU'nun Birinci Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alekseev, başkent Moskova'da silahlı saldırıya uğradı.

EVİNDEN ÇIKARKEN SALDIRIYA UĞRADI

Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko'nun yaptığı açıklamaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, evinden çıktığı sırada birkaç el ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Korgeneral Alekseev hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise aranıyor.

Rusya'nın kalbinde suikast girişimi! Korgeneral Alekseev hastaneye kaldırıldı

RUSYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR FİGÜR

Vladimir Alekseev, Rusya için oldukça önemi bir figür. Suriye savaşındaki faaliyetleri nedeniyle Rusya Federasyonu kahramanı unvanı kazanmış, 2023'te Prigojin'in isyanı sırasında müzakere heyetinde yer almıştı. Alekseev ayrıca Rusya'nın Ukrayna'dan sorumlu en üst düzey askeri istihbarat komutanı olarak tanınıyor.

