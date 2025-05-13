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Rusya'nın İstanbul Müzakerelerine Katılacak Heyet Belirsizliğini Koruyor

Rusya'nın İstanbul Müzakerelerine Katılacak Heyet Belirsizliğini Koruyor
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak müzakerelere katılacak Rus heyetinin isimlerini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekli gördüğünde açıklayacağını belirtti.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak müzakerelere katılacak heyetteki isimlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gerekli görüldüğünde açıklanacağını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy???????'nin, İstanbul'da Putin'le yüz yüze görüşme isteğini nasıl karşıladıklarına ilişkin sorulan bir soru üzerine, "Putin'in 9 Mayıs'ın ardından yaptığı açıklamalardan yola çıkmak gerekiyor. Rus tarafı, perşembe günü gerçekleşmesi gereken müzakerelere hazırlanmaya devam ediyor. Şimdilik başka bir yorum yapmayı planlamıyoruz" cevabını verdi. Rusya'yı İstanbul'da temsil edecek heyetteki isimlerin kim olacağına yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerekli gördüğü zaman açıklarız" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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