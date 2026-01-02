Rusya Harkiv'e füzelerle saldırdı: Çok sayıda yaralı var
Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv kentinde düzenlediği füzeli saldırı sonucunda çok sayıda kişi yaralandı. Yüksek katlı bir konut binasını hedef alan saldırı, binalarda ciddi hasar oluşturdu. Harkiv Belediye Başkanı ve yerel yetkililer, saldırının yerleşim alanına gerçekleştirildiğini, binalarda yangın çıktığını ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Yerel yetkililer ve haber ajanslarına göre, Rusya ordusu Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv kentinde bir yüksek katlı konut binasını hedef aldı. Saldırıda en az 13 ila 16 kişinin yaralandığı ve binalarda ciddi hasar oluştuğu aktarıldı.
BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Olay sonrası bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi ve yaralılara ilk müdahale gerçekleştirildi. Görgü tanıkları, saldırı sonucunda çevrede büyük hasar ve panik yaşandığını belirtti.
YERLEŞİM YERİNE SALDIRI
Harkiv Belediye Başkanı ve yerel yetkililer, saldırının yerleşim alanına gerçekleştirildiğini, binalarda yangın çıktığını ve itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.