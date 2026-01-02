Rusya Harkiv'e füzelerle saldırdı: Çok sayıda yaralı var

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sürüyor. Bugün Kharkiv kentinde düzenlenen saldırıda, çok katlı bir binaya isabet eden füzenin binalarda ciddi hasara yol açtığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Yerel yetkililer ve haber ajanslarına göre, Rusya ordusu Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv kentinde bir yüksek katlı konut binasını hedef aldı. Saldırıda en az 13 ila 16 kişinin yaralandığı ve binalarda ciddi hasar oluştuğu aktarıldı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Olay sonrası bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi ve yaralılara ilk müdahale gerçekleştirildi. Görgü tanıkları, saldırı sonucunda çevrede büyük hasar ve panik yaşandığını belirtti.

YERLEŞİM YERİNE SALDIRI

Harkiv Belediye Başkanı ve yerel yetkililer, saldırının yerleşim alanına gerçekleştirildiğini, binalarda yangın çıktığını ve itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.