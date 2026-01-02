Rusya Harkiv'e füzelerle saldırdı: Çok sayıda yaralı var

Haberler

Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv kentinde düzenlediği füzeli saldırı sonucunda çok sayıda kişi yaralandı. Yüksek katlı bir konut binasını hedef alan saldırı, binalarda ciddi hasar oluşturdu. Harkiv Belediye Başkanı ve yerel yetkililer, saldırının yerleşim alanına gerçekleştirildiğini, binalarda yangın çıktığını ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

  • Rusya ordusu Ukrayna'nın Harkiv kentinde bir yüksek katlı konut binasını füze ile vurdu.
  • Saldırıda en az 13 ila 16 kişi yaralandı ve binalarda ciddi hasar oluştu.
  • Saldırı sonucu binalarda yangın çıktı ve itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışması yapıyor.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sürüyor. Bugün Kharkiv kentinde düzenlenen saldırıda, çok katlı bir binaya isabet eden füzenin binalarda ciddi hasara yol açtığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Yerel yetkililer ve haber ajanslarına göre, Rusya ordusu Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv kentinde bir yüksek katlı konut binasını hedef aldı. Saldırıda en az 13 ila 16 kişinin yaralandığı ve binalarda ciddi hasar oluştuğu aktarıldı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Olay sonrası bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi ve yaralılara ilk müdahale gerçekleştirildi. Görgü tanıkları, saldırı sonucunda çevrede büyük hasar ve panik yaşandığını belirtti.

YERLEŞİM YERİNE SALDIRI

Harkiv Belediye Başkanı ve yerel yetkililer, saldırının yerleşim alanına gerçekleştirildiğini, binalarda yangın çıktığını ve itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Elif Yeşil
