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Rusya'nın Harkiv'e düzenlediği saldırıda iki aylık bebek hayatını kaybetti

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Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın Harkiv kentini bombaladığını ve saldırıda iki aylık bir bebeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 6 Şubat'ın erken saatlerinde Rusya'nın Harkiv kentini bombaladığını, iki aylık bebeğin saldırıda yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Harkiv bölgesinde 6 Şubat gecesi, düşman Bohodukhiv bölgesi Zolochiv köyünün orta kısmına roket saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu, üç katlı bir otel yıkıldı. İnsanlar enkaz altında mahsur kaldı. Üç kadın kurtarıldı. Ne yazık ki iki aylık bir çocuk hayatını kaybetti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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