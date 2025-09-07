Haberler

Rusya'nın Dron Saldırıları: Kiev Hükümet Bina ve Konutlar Vuruldu
Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rusya'nın gerçekleştirdiği gece dron saldırılarıyla hedef alındı. Saldırılarda hükümet binaları ve konutlar zarar gördü, en az iki kişi hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırıları kınadı ve dünya genelinde siyasi irade çağrısı yaptı.

RUSYA'nın gece düzenlediği dron saldırılarında Kiev'in hükümet binalarından birinin vurulduğu bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın gece düzenlediği hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "Dün geceden bu yana Rus saldırılarının sonuçlarını ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. 800'den fazla insansız hava aracı ve 13 füze kullanıldı; bunların içinde 4 balistik füze de var. İlk bilgilere göre bazı dronlar Ukrayna ile Belarus sınırını geçti" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, saldırılarda başkent Kiev'in hedef alındığını belirterek, "Kentte konut binaları yıkıldı. Bir apartmanda 4'üncü ve 8'inci katlar arasındaki katlar çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti, ölenlerden biri çocuktu. Onlarca yaralımız var. Bakanlar Kurulu binamız da hasar aldı ve üst katlarında yangın çıktı" dedi.

Ülkenin farklı bölgelerinde de yıkım yaşandığını kaydeden Zelenskiy, "Zaporijya'da 20'den fazla ev ve bir anaokulu zarar gördü. Kryvyi Rih'te depolar yıkıldı. Sumi bölgesindeki Safonivka'da 1 kişi, Çernigiv'de de 1 kişi öldü. Odessa'da bir apartman vuruldu. Acil servis ekiplerimiz ihtiyaç duyulan her yerde görev yapıyor" ifadelerini kullandı.

Saldırıları 'kasıtlı suç' olarak nitelendiren Zelenskiy, "Gerçek diplomasinin çoktan başlayabileceği bir dönemde bu tür katliamların yaşanması savaşın uzatılmasıdır. Washington'da defalarca, müzakereleri reddetmenin yaptırımları beraberinde getireceği söylendi. Paris'te üzerinde anlaştığımız tüm kararları uygulamalıyız. Ayrıca hava savunmamızı güçlendirmeye dönük tüm anlaşmaların da hayata geçmesini bekliyoruz. Her ek sistem, sivillerimizi bu alçak saldırılardan koruyor" dedi.

Zelenskiy son olarak, " Dünya, Kremlin'in suçlularını durdurmaya zorlayabilir. Bunun için gereken tek şey siyasi iradedir. Yardım eden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
