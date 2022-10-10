Rusya'nın casusluk girişimini Ukrayna istihbaratı engelledi! Baykar Genel Müdürü Bayraktar'ı hedef aldılar

Rus istihbaratı FSB, deep fake teknolojisi kullanarak Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal kılığında Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile görüşmek istedi. Provokasyon, Ukrayna istihbaratının çabalarıyla önlenirken, yaşanan olaya ilişkin bir de video paylaşıldı.