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Rusya'nın Amur bölgesinde Tu-95 eğitim uçuşunda düştü; 6 mürettebat öldü, 1 yaralandı

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Rusya'nın Amur bölgesinde Tu-95 eğitim uçuşunda düştü; 6 mürettebat öldü, 1 yaralandı
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Rusya Savunma Bakanlığı'na göre Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağı, Amur bölgesindeki eğitim uçuşu sırasında düştü. Kazada 6 mürettebat öldü, 1 mürettebat yaralandı; uçak ıssız bölgeye düşerken mühimmat taşımıyordu.

RUSYA'nın Amur bölgesinde eğitim uçuşu icra eden Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağının düşmesi sonucu mürettebattan 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağının Amur bölgesinde eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü belirtildi. Açıklamada, uçakta bulunan mürettebattan 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 mürettebatın ise yaralandığı ifade edildi. Kazanın ardından yaralı mürettebatın tahliye edilerek sağlık merkezine kaldırıldığı aktarıldı. Uçağın yerleşim yerlerinden uzak, ıssız bir bölgeye düştüğü ve kaza sırasında üzerinde mühimmat taşımadığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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