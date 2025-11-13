Haberler

Rusya'nın ABD ile Temasları Devam Ediyor

Güncelleme:
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD ile Ukrayna krizinin çözümü için Alaska Zirvesi'nde sağlanan uzlaşılar çerçevesinde görüşmelere devam edeceklerini açıkladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi. ABD ile Rusya arasındaki temaslarda duraklama olup olmadığı sorusuna Uşakov, "Duraklama olduğunu söyleyemem ancak önemli bir gelişme yok. Temaslar çeşitli düzeyde sürdürülüyor. Washington ve Moskova'daki büyükelçilikler çalışıyor" yanıtını verdi.

Uşakov, iki ülke arasındaki temasların sınırlı olduğunu kaydederek, "Konular değişmedi. En önemli konu Anchorage Zirvesi'nde sağlanan uzlaşılar. Çalışmalarımızdaki konu bu. Bu uzlaşılar çalışır vaziyette. Ne biz ne de Amerikan tarafı bunlardan vazgeçti. Ukrayna krizini görüşmeye devam edeceksek, bunu Anchorage'de varılan uzlaşılar temelinde yapacağız. Eğer bu yol izlenirse, barışçıl çözüme ulaşılabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
