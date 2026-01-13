Haberler

Rusya, Hipersonik Oreshnik Füzesiyle Ukrayna'nın Uçak Tamir Tesisini Vurduğunu Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, hipersonik Oreshnik füzesiyle Ukrayna'nın Lviv kentindeki bir uçak onarım tesisini vurduğunu bildirdi, ancak Ukraynalı yetkililer tesisin sahte savaş başlıkları ile donatıldığını savundu.

(ANKARA) - Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta hipersonik Oreshnik füzesinin Ukrayna'nın Polonya sınırındaki Lviv kentinde bulunan "bir uçak onarım tesisini vurduğunu ve tesisi devre dışı bıraktığını" bildirdi. Ukraynalı yetkililer ise tesisin "patlayıcı içermeyen sahte savaş başlıkları ile donatıldığını" belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Lviv'e düzenlenen hava saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Hedef alınan yerin Lviv Devlet Havacılık Onarım Tesisi olduğu belirtilen açıklamada, "Bu işletme, Batılı ülkeler tarafından devredilen F-16 ve MiG-29 uçakları da dahil olmak üzere Ukrayna silahlı kuvvetlerine ait havacılık ekipmanlarının onarım ve bakımını gerçekleştiriyordu" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, tesisin "Rusya topraklarında sivil hedefleri vurmak için kullanılan uzun ve orta menzilli saldırı dronlarını ürettiği" iddia edildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy İgnat ise Rusya'nın iddiasına ilişkin soru üzerine "Saldırıların nereye yapıldığı konusunda asla yorum yapmıyoruz" yanıtını verdi. Ancak daha önce açıklama yapan bir Ukraynalı yetkili, "nükleer silah taşıma kapasitesine sahip füzenin atıl durumdaki savaş başlıklarıyla yüklü olduğunu ve tesisteki bir atölyeye hasar verdiğini" söylemişti.

Kaynak: ANKA / Dünya
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

Derbi üzerinden yaptıklarına bakın! Bu linklere tıklayan pişman olur
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

Derbi üzerinden yaptıklarına bakın! Bu linklere tıklayan pişman olur
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı