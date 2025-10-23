Haberler

Rusya, Kiev'de apartmanı füzeyle vurdu

Rusya, Kiev'de apartmanı füzeyle vurdu
Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmanı füze ile vurdu. Saldırı anı apartmandaki bir dairenin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıyla birlikte dairede göz gözü görmezken, o anda evde bulunan genç kadın büyük korku yaşadı.

  • Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmanı füzeyle vurdu.
  • Saldırı anı apartmandaki bir dairenin güvenlik kamerasına yansıdı.
  • Görüntülerde, saldırıyla birlikte dairenin dumanla kaplandığı görüldü.
  • Saldırı sırasında evde bir genç kadın bulunuyordu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş yıllardır hız kesmeden devam ederken, iki taraf da saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Rus ordusu, son olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmanı hedef aldı.

RUSYA'NIN APARTMANA DÜZENLEDİĞİ SALDIRI KAMERADA

Apartman Rus füzeleriyle vuruldu. Saldırı anı apartmandaki bir dairenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırıyla birlikte dairenin dumanla kaplandığı görüldü.

GENÇ KADIN BÜYÜK KORKU YAŞADI

O sırada evde olan genç kadın büyük korku yaşadı. Saldırıyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
