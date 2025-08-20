Rusya, İngiltere'ye Yönelik Yaptırımlarını Genişletti

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Rusya karşıtı söylemlerine yanıt olarak bazı İngiliz kuruluşların temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirdi. Yaptırım listesinde sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşları yer alıyor.

RUSYA Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'ye yönelik yaptırım listesini genişleterek bazı İngiliz kuruluşların temsilcilerinin ülkeye girişine yasak getirildiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin uluslararası alanda 'kurmaca' bilgilerle Rusya karşıtı söylemler geliştirmeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Rusya karşıtı siyaset izleyen bazı İngiliz sivil toplum örgütleri, basın kuruluşları ve danışmanlık şirketleri temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesi genişletildi. Bunlar arasında, Rusya'ya karşı dezenformasyon ile asılsız suçlamalar yayan ve Batı'nın Rus karşıtı politikasının katılaştırılmasını ve Kiev rejimine desteğin artırılmasını savunmak da dahil olmak üzere düşmanca lobi faaliyetleri yürüten kişiler bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

