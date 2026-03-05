Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: Orwell haklıydı, savaş barıştır

RUSYA Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Orta Doğu'da bir savaş başlattığını ve NATO'nun 5'inci maddeyi uygulamayı tartışmasının akıl dışı olduğunu belirterek, "Orwell haklıydı: Savaş barıştır" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ı ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi hedef aldı. Medvedev, "NATO aklını kaçırmış. Önce ABD, İran liderini öldürüyor ve Orta Doğu'da bir savaş başlatıyor. Ardından Trump'ın itaatkar oğlu Rutte'nin liderliğindeki NATO, 5'inci maddeyi devreye sokmayı düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Paylaşımının devamında yazar George Orwell'in sözüne atıf yapan Medvedev, "Peki ya ABD Başkanını büyük bir savaş başlattığı için Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermeye ne dersiniz? Orwell haklıydı: Savaş barıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı