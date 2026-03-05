Haberler

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: Orwell haklıydı, savaş barıştır

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: Orwell haklıydı, savaş barıştır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RUSYA Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Orta Doğu'da bir savaş başlattığını ve NATO'nun 5'inci maddeyi uygulamayı tartışmasının akıl dışı olduğunu belirterek, "Orwell haklıydı: Savaş barıştır" dedi.

RUSYA Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Orta Doğu'da bir savaş başlattığını ve NATO'nun 5'inci maddeyi uygulamayı tartışmasının akıl dışı olduğunu belirterek, "Orwell haklıydı: Savaş barıştır" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ı ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi hedef aldı. Medvedev, "NATO aklını kaçırmış. Önce ABD, İran liderini öldürüyor ve Orta Doğu'da bir savaş başlatıyor. Ardından Trump'ın itaatkar oğlu Rutte'nin liderliğindeki NATO, 5'inci maddeyi devreye sokmayı düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Paylaşımının devamında yazar George Orwell'in sözüne atıf yapan Medvedev, "Peki ya ABD Başkanını büyük bir savaş başlattığı için Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermeye ne dersiniz? Orwell haklıydı: Savaş barıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler

İran'da ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görmeniz lazım
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim

Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan korktu: Türkiye'den kaçabilirim
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu

Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler

İran'da ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar

Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar