Haberler

Rusya: Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük

Rusya: Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Saldırıların birçok bölge ve deniz üzerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

RUSYA Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 insansız hava aracını düşürdüklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'nın farklı bölgelerine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin, geceden sabaha kadar Belgorod, Bryansk, Kursk, Orlov, Kaluga, Lipetsk, Rostov, Voronej, Tula, Ryazan, Astrahan, Moskova bölgeleri, Kırım Yarımadası ve Karadeniz ile Azak Denizi üzerinde 660 İHA'yı imha ettiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı

Türkiye güne dev bir operasyonla başladı! 841 kişi yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan Türkiye'ye jet motoru satışı kararı! ABD Kongresi'ne resmen bildirdi

Trump'tan çarpıcı Türkiye kararı
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük

Savaşta kabus gibi gece! 660 İHA'yı tek tek vurup indirdiler
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu

Teklif üstüne teklif alıyordu! Yeni partneri belli oldu
ABD-İran mutabakatı sonrası bir ilk! Hürmüz'de seyreden dev gemi saldırıya uğradı

Görüntü bugün kaydedildi! Barış geldi diye sevinirken korkulan oldu
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor

Ezber bozan karar! Araçlardan bu aksam kaldırılıyor
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı

Ünlü ismin cenazesinde olay! Kadınlar da saf tutmak isteyince...