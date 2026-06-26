Rusya: Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük

RUSYA Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 insansız hava aracını düşürdüklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'nın farklı bölgelerine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin, geceden sabaha kadar Belgorod, Bryansk, Kursk, Orlov, Kaluga, Lipetsk, Rostov, Voronej, Tula, Ryazan, Astrahan, Moskova bölgeleri, Kırım Yarımadası ve Karadeniz ile Azak Denizi üzerinde 660 İHA'yı imha ettiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı